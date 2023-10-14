Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»
В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
«Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 октября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 14 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 14 октября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Парма – 1-1, Уралмаш – 1-2, МБА – 1-2, Самара – 1-2, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Автодор – 1-2, Минск – 0-2, Астана – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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