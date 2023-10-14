Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

« » в гостях у «Астаны», « » – «Енисей», МБА против «Самары»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Парма – 1-1, Уралмаш – 1-2, – 1-2, – 1-2, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2, Локомотив-Кубань – 1-2, Автодор – 1-2, Минск – 0-2, Астана – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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