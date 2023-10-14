Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»

Теги результаты Зенит Автодор Енисей Единая лига ВТБ Астана Самара МБА Баскетбол

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Зенит» в гостях у «Астаны», «Автодор» – «Енисей», МБА против «Самары»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Зенит
Дата проведения
14 октября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Автодор – Енисей
Дата проведения
14 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

МБА – Самара
Дата проведения
14 октября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: Руна – 3-0, ЦСКА – 3-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 1-0, Парма – 1-1, Уралмаш – 1-2, МБА – 1-2, Самара – 1-2, Зенит – 1-2, Енисей – 1-2,  Локомотив-Кубань – 1-2, Автодор – 1-2, Минск – 0-2, Астана – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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