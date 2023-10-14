Миленко Богичевич: «Для победы над «Енисеем» нужно быть максимально сконцентрированными и показать нашу энергию»

Теги Автодор Енисей Единая лига ВТБ Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора», Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Енисеем».

«Подготовка к этой игре ничем не отличается от других – мы разрабатываем план как по игре в нападении, так и в защите против конкретного оппонента, проводим анализ последних игр «Енисея». Они демонстрируют качественную игру. Мы должны сосредоточиться на индивидуальных качествах красноярцев.

Мы уважаем «Енисей», как и любого соперника. В этой команде есть несколько крепких игроков, поигравших в сильных европейских лигах. Кроме того, хороший тренер с большим опытом.

У нас есть все шансы выиграть эту игру. Но для этого нам нужно быть максимально сконцентрированными и показать нашу энергию. Мы сделаем все от нас зависящее», – заявил Богичевич.

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