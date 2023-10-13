Йовица Арсич: «Автодор» набирает форму, «Енисей» ожидает нелегкая игра»

Главный тренер « » Йовица Арсич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с « ».

«Мы отправляемся Саратов, нас ожидает очень нелегкая игра. Соперники набирают форму. Да, возможно, они начали не лучшим образом, но это абсолютно новая команда.

Они очень сильно изменились, имеют огромный потенциал, особенно в атаке, и будут развиваться и становиться лучше с каждой игрой. Однако мы постараемся показать свою лучшую игру, нейтрализовать их сильные стороны и одержать победу», – заявил Арсич.

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