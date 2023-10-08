Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает «Минск», «Зенит» встретится с ЦСКА

Теги результаты ЦСКА Зенит Енисей Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

«Енисей» принимает «Минск», «Зенит» встретится с ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Минск 24:13 (2 четверть)
Дата проведения
8 октября, 12.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
8 октября, 16.00, «КСК Арена»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 2-0, Парма – 1-0, Уралмаш – 1-1, Зенит – 1-1, МБА – 1-1, Самара – 1-1, Астана – 0-0, Минск – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Енисей – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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