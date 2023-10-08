Единая лига ВТБ. «Енисей» принимает «Минск», «Зенит» встретится с ЦСКА
В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
«Енисей» принимает «Минск», «Зенит» встретится с ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 12.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 8 октября, 16.00, «КСК Арена»
Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 2-0, Парма – 1-0, Уралмаш – 1-1, Зенит – 1-1, МБА – 1-1, Самара – 1-1, Астана – 0-0, Минск – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-2, Автодор – 0-2, Енисей – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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