Разыгрывающий « » считает, что его обмен в калифорнийскую команду был совершен не только из соображений разгрузки платежной ведомости.

Пол заявил, что быстро адаптировался в новом клубе и готов принести пользу.

«У меня 19 лет опыта в НБА. Игра не менялась, пока они не начали совершать все эти броски… Хорошая новость в том, что я не впервые меняю команду. Это не первый раз, когда я слышу критические мнения. Каждый раз, когда я перехожу в другую команду, все говорят: «Это не сработает».

Что меня больше всего удивило в новой команде? Наверное, насколько гладко все прошло», – заявил Пол.

Династия «Уорриорс» умерла?