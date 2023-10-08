Крис Пол после игры: «Приятно слышать, как фанаты «Голден Стэйт» болеют и за меня для разнообразия»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА видео Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол был рад, что болельщики «Уорриорз» тепло его встретили после многолетнего соперничества.

«Было здорово. Приятно слышать, как фанаты «Голден Стэйт» болеют и за меня для разнообразия», – сказал Пол, убегая в раздевалку.

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