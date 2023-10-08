Крис Пол после игры: «Приятно слышать, как фанаты «Голден Стэйт» болеют и за меня для разнообразия»

Разыгрывающий « » был рад, что болельщики «Уорриорз» тепло его встретили после многолетнего соперничества.

«Было здорово. Приятно слышать, как фанаты «Голден Стэйт» болеют и за меня для разнообразия», – сказал Пол, убегая в раздевалку.

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