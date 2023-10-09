Представители офиса «Голден Стэйт» совершили традиционный визит в старейшую тюрьму Калифорнии Сан-Квентин.

К менеджменту «Уорриорз» присоединились игроки команды , и .

Баскетболисты не стали участвовать в товарищеском матче с заключенными. Томпсон перед игрой в шутку извинился перед товарищами и заявил, что делает ставку на тюремную команду.

Заключенные победили со счетом 85:80. Общий счет встреч пока в пользу « » – 5-4.

Сан-Квентин – тюрьма максимальной безопасности с наибольшим количеством смертников в США.

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