Представители «Уорриорз» сыграли с заключенными тюрьмы Сан-Квентин. Томпсон, Пол и Муди приняли участие в визите
Представители офиса «Голден Стэйт» совершили традиционный визит в старейшую тюрьму Калифорнии Сан-Квентин.
К менеджменту «Уорриорз» присоединились игроки команды Клэй Томпсон, Крис Пол и Мозес Муди.
Баскетболисты не стали участвовать в товарищеском матче с заключенными. Томпсон перед игрой в шутку извинился перед товарищами и заявил, что делает ставку на тюремную команду.
Заключенные победили со счетом 85:80. Общий счет встреч пока в пользу «Голден Стэйт» – 5-4.
Сан-Квентин – тюрьма максимальной безопасности с наибольшим количеством смертников в США.
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