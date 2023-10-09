Представители «Уорриорз» сыграли с заключенными тюрьмы Сан-Квентин. Томпсон, Пол и Муди приняли участие в визите

Теги светская хроника Голден Стэйт Крис Пол НБА видео Клэй Томпсон Мозес Муди Баскетбол

Представители офиса «Голден Стэйт» совершили традиционный визит в старейшую тюрьму Калифорнии Сан-Квентин.

К менеджменту «Уорриорз» присоединились игроки команды Клэй Томпсон, Крис Пол и Мозес Муди.

Баскетболисты не стали участвовать в товарищеском матче с заключенными. Томпсон перед игрой в шутку извинился перед товарищами и заявил, что делает ставку на тюремную команду.

Заключенные победили со счетом 85:80. Общий счет встреч пока в пользу «Голден Стэйт» – 5-4.

Сан-Квентин – тюрьма максимальной безопасности с наибольшим количеством смертников в США.

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2 комментария

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Артем Андреев
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totocash
Ответ Артем Андреев
У ФК Бутырка появился конкурент.
БК
0
0
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