Синдэриус Торнвелл: «Персонально рад за Миленко Богичевича – он одержал свою первую победу в качестве главного тренера»

Форвард « » поздравил главного тренера Миленко Богичевича с первой официальной победой – над «Уралмашем» (87:77).

«Я очень доволен вчерашней победой, безусловно, это придало команде мощный заряд уверенности в себе. Персонально рад за Миленко Богичевича – вчера он одержал свою первую победу в качестве главного тренера.

Думаю, мы играли с приличной самоотдачей, соответствуя энергии и усилиям «Уралмаша», выполняли свой план на игру.

Что касается лично меня, думаю, проделал хорошую работу и помог команде сохранять позитивный настрой, особенно в те моменты, когда наши дела шли не так, как мы хотели бы, помогал ребятами оставаться сконцентрированными.

С нетерпением жду следующего матча и надеюсь, что мы сможем развить этот победный импульс», – сказал Торнвелл.

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА