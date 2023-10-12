Синдэриус Торнвелл: «Персонально рад за Миленко Богичевича – он одержал свою первую победу в качестве главного тренера»
Форвард «Автодора» Синдэриус Торнвелл поздравил главного тренера Миленко Богичевича с первой официальной победой – над «Уралмашем» (87:77).
«Я очень доволен вчерашней победой, безусловно, это придало команде мощный заряд уверенности в себе. Персонально рад за Миленко Богичевича – вчера он одержал свою первую победу в качестве главного тренера.
Думаю, мы играли с приличной самоотдачей, соответствуя энергии и усилиям «Уралмаша», выполняли свой план на игру.
Что касается лично меня, думаю, проделал хорошую работу и помог команде сохранять позитивный настрой, особенно в те моменты, когда наши дела шли не так, как мы хотели бы, помогал ребятами оставаться сконцентрированными.
С нетерпением жду следующего матча и надеюсь, что мы сможем развить этот победный импульс», – сказал Торнвелл.
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