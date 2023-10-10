Миленко Богичевич о матче с «Уралмашем»: «Очень важная победа с точки зрения уверенности»

Главный тренер « » Миленко Богичевич прокомментировал итоги победного матча Лиги ВТБ с « » (87:77).

«Это очень важная победа с точки зрения уверенности, последние два матча мы провели достаточно хорошо. Победа над «Уралмашем» – это вознаграждение для нас.

Это была жесткая игра, очень много контактов, но мы превзошли соперника на подборе – 43 против 28 от «Уралмаша». Думаю, что это и предрешило исход», – заявил Богичевич.

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