Миленко Богичевич о матче с «Уралмашем»: «Очень важная победа с точки зрения уверенности»
Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал итоги победного матча Лиги ВТБ с «Уралмашем» (87:77).
«Это очень важная победа с точки зрения уверенности, последние два матча мы провели достаточно хорошо. Победа над «Уралмашем» – это вознаграждение для нас.
Это была жесткая игра, очень много контактов, но мы превзошли соперника на подборе – 43 против 28 от «Уралмаша». Думаю, что это и предрешило исход», – заявил Богичевич.
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