Джеймс Харден: «Беседы с Ником Нерсом в последние несколько недель впечатляют. Я его поклонник»

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал о своей адаптации к системе нападения нового главного тренера .

«Отлично. Ник очень многогранен. Он близок к игрокам. Я немного знаком с ним, ведь он был тренером «Хьюстона» в G-лиге, но, очевидно, с тех пор он стал чемпионом и изменился. Я его поклонник.

Просто беседы с ним в последние несколько недель впечатляют. Он знает, как играть в баскетбол.

Теперь у нас больше пространства на паркете. Больше возможностей для всех и просто непредсказуемость самой системы нападения. Он может менять ситуацию на лету, и если в течение одного, пяти, шести, семи владений что-то идет не так, он может поменять план и внести коррективы, что очень трудно сделать. Ник очень хорош в этом», – сказал Харден.

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