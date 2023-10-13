Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о плане «Филадельфии» в ситуации с потенциальным обменом защитника .

«Сиксерс» хотят заполучить новую суперзвезду в заднюю линию за активы, которые достанутся команде в сделке с « ».

«Мотивация Дэрила Мори в том, чтобы за любые активы, которые удастся заполучить в потенциальном обмене с «Клипперс», найти другого защитника уровня Матча звезд. Он заменил бы в команде Джеймса Хардена», – информирует Воджнаровски.

Журналист отмечает, что процесс может затянуться. «76-е» не торопятся и считают, что могут больше получить от «Клипперс», а калифорнийцы на данном этапе не намерены улучшать предложение за игрока, который в теории может покинуть клуб через год.

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