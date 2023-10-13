«Филадельфия» хочет выменять нового звездного защитника за активы, которые получит от «Клипперс» за Хардена

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о плане «Филадельфии» в ситуации с потенциальным обменом защитника Джеймса Хардена.

«Сиксерс» хотят заполучить новую суперзвезду в заднюю линию за активы, которые достанутся команде в сделке с «Клипперс».

«Мотивация Дэрила Мори в том, чтобы за любые активы, которые удастся заполучить в потенциальном обмене с «Клипперс», найти другого защитника уровня Матча звезд. Он заменил бы в команде Джеймса Хардена», – информирует Воджнаровски.

Журналист отмечает, что процесс может затянуться. «76-е» не торопятся и считают, что могут больше получить от «Клипперс», а калифорнийцы на данном этапе не намерены улучшать предложение за игрока, который в теории может покинуть клуб через год.

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1 комментарий

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Максим Макеев
Это невозможный план
+3
0
+3
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