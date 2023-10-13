Джеймс Харден: «Я хотел завершить карьеру в майке «Филадельфии». Но у фронт-офиса этого не было в планах на будущее»

Разыгрывающий «Филадельфии» впервые пообщался с прессой после публичного конфликта с организацией и президентом .

Харден поблагодарил болельщиков за поддержку в «непростые времена», и начал с «доверия к людям, которых знаешь больше декады».

«Когда меня обменяли сюда, я хотел завершить карьеру в майке «Филадельфии». А у фронт-офиса этого не было в планах на будущее.

Никак не могу это контролировать. Не хотел, чтобы все так сложилось и я оказался в этой ситуации. Но я должен действовать в интересах моей семьи, потому что это просто бизнес. Прихожу сюда и выкладываюсь на тренировках как подобает профессионалу и как я делал на протяжении уже 15 лет», – сказал Харден после тренировки команды.

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