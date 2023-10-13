Док Риверс дал совет Хардену: «Будь профессионалом, ситуация в «Сиксерс» разрулится»
Бывший главный тренер «Филадельфии», ныне эксперт ESPN Док Риверс дал совет защитнику команды Джеймсу Хардену, который требует обменять его.
Риверс считает, что Хардену, который с опозданием прибыл в тренировочный лагерь, не следует усложнять ситуацию.
«Просто играй, а эта ситуация так или иначе разрешится.
Джеймс – невероятный игрок. Судя по его словам, ему не хочется быть в «Филадельфии», его там что-то не устраивает. Но если все же придется быть в команде, то просто выходи и играй. Будь профессионалом, ситуация разрулится», – заявил Риверс.
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