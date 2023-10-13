Док Риверс дал совет Хардену: «Будь профессионалом, ситуация в «Сиксерс» разрулится»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший главный тренер «Филадельфии», ныне эксперт ESPN Док Риверс дал совет защитнику команды Джеймсу Хардену, который требует обменять его.

Риверс считает, что Хардену, который с опозданием прибыл в тренировочный лагерь, не следует усложнять ситуацию.

«Просто играй, а эта ситуация так или иначе разрешится.

Джеймс – невероятный игрок. Судя по его словам, ему не хочется быть в «Филадельфии», его там что-то не устраивает. Но если все же придется быть в команде, то просто выходи и играй. Будь профессионалом, ситуация разрулится», – заявил Риверс.

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7 комментариев

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Van
Doc Rivers Advice to James Harden: "Be a pro. I think it will razrulitsa"
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Евгений Денисов
очень похоже на его установку на матч) будьте профи, остальное как нибудь разрулится)
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Барыс Акбарсович
Риверс - Хардену: Камон, летсгоу!
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гайка и болт
"Будь профессионалом, просто выходи и играй. А если что-то пойдёт не так, есть пара проверенных фраз. Звони - подскажу" - добавил бывший тренер.
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andrushapumba
Совет из личного опыта так сказать
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6LACK
Жду Дока на подкасте у Джорджа
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