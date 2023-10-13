Джеймс Харден заявил, что уже ничего не исправить: «Это как в браке. Нет больше доверия»

Разыгрывающий «Филадельфии» уверен, что отношения с фронт-офисом и сложившуюся ситуацию уже нельзя изменить.

Журналист: Ты отметил, что знал Мори больше 10 лет. Как ты думаешь, можно ли что-то исправить?

Харден: Нет.

Журналист: Почему?

Харден: Дело даже не в этой ситуации, а в жизни в целом. Когда ты теряешь доверие к кому-то, это как в браке. Нет больше доверия, понимаете, о чем я? Все очень просто.

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