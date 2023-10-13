Джеймс Харден заявил, что уже ничего не исправить: «Это как в браке. Нет больше доверия»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден уверен, что отношения с фронт-офисом и сложившуюся ситуацию уже нельзя изменить.

Журналист: Ты отметил, что знал Мори больше 10 лет. Как ты думаешь, можно ли что-то исправить?

Харден: Нет.

Журналист: Почему?

Харден: Дело даже не в этой ситуации, а в жизни в целом. Когда ты теряешь доверие к кому-то, это как в браке. Нет больше доверия, понимаете, о чем я? Все очень просто.

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5 комментариев

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udod
- Это как в браке, мне в стрипухе рассказывали
+8
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+8
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Макгрэди номер 1
Он разве был женат когда-то, чтобы рассуждать о браке? Или он брачный теоретик?
+4
0
+4
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dddonnn
Мне интересно он на самом деле тупой или есть другая причина так говорить. Позиция мне все должны, а я молодая звезда на пике
+1
0
+1
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jokerino
Ответ Макгрэди номер 1
Он разве был женат когда-то, чтобы рассуждать о браке? Или он брачный теоретик?
Диванный аналитик, как и все!
0
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0
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Jerry Rodrogha
Ответ Макгрэди номер 1
Он разве был женат когда-то, чтобы рассуждать о браке? Или он брачный теоретик?
Бракованный
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