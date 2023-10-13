Джарред Вандербилт пропустит третью подряд предсезонную игру из-за травмы

Тяжелый форвард « » пропустит третью предсезонную игру против « », так как организация «следит за болью» в пятке левой ноги баскетболиста, сообщили источники журналисту Дэйву Макменамину из ESPN.

Однако нет никаких опасений, что Вандербилт не будет готов к открытию сезона, отмечает Макменамин.

Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 05:00 по московскому времени.

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