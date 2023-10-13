Джарред Вандербилт пропустит третью подряд предсезонную игру из-за травмы
Тяжелый форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт пропустит третью предсезонную игру против «Голден Стэйт», так как организация «следит за болью» в пятке левой ноги баскетболиста, сообщили источники журналисту Дэйву Макменамину из ESPN.
Однако нет никаких опасений, что Вандербилт не будет готов к открытию сезона, отмечает Макменамин.
Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 05:00 по московскому времени.
Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее
Комментарии