Джарред Вандербилт пропустит третью подряд предсезонную игру из-за травмы

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Джарред Вандербилт Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт пропустит третью предсезонную игру против «Голден Стэйт», так как организация «следит за болью» в пятке левой ноги баскетболиста, сообщили источники журналисту Дэйву Макменамину из ESPN.

Однако нет никаких опасений, что Вандербилт не будет готов к открытию сезона, отмечает Макменамин.

Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 05:00 по московскому времени.

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