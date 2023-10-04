Джарред Вандербилт на первой тренировке «Лейкерс» наигрывался в стартовой пятерке

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Д’Анджело Расселл Джарред Вандербилт Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Джарред Вандербилт на первой тренировке команды после открытия лагеря наигрывался в стартовой пятерке.

Во время двусторонней игры Вандербилт вышел вместе с Д’Анджело Расселлом, Остином Ривзом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

В межсезонье-2023 Вандербилт продлил контракт с «Лейкерс» на 4 года и 48 миллионов долларов. После перехода в команду по ходу минувшего сезона Джаред набирал 6,9 очка и 6,5 подбора в среднем за игру.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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