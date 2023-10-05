Торин Принс может получить место в стартовой пятерке «Лейкерс»

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, форвард является серьезным претендентом на место в стартовой пятерке «Лейкерс» в предстоящем сезоне.

«Лейкерс» пробуют разные пятерки во время тренировочных игр, экспериментируя с разными игроками на позиции легкого форварда. Согласно источникам в команде, был пятым игроком в стартовом составе в первый день, а Принс более активно участвовал в стартовом составе во второй день», – пишет Буха.

Ожидается, что другие четыре места в стартовой пятерке « » получат Д’Анджело Расселл, Остин Ривз, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?