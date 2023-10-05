Торин Принс может получить место в стартовой пятерке «Лейкерс»
По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, форвард Торин Принс является серьезным претендентом на место в стартовой пятерке «Лейкерс» в предстоящем сезоне.
«Лейкерс» пробуют разные пятерки во время тренировочных игр, экспериментируя с разными игроками на позиции легкого форварда. Согласно источникам в команде, Вандербилт был пятым игроком в стартовом составе в первый день, а Принс более активно участвовал в стартовом составе во второй день», – пишет Буха.
Ожидается, что другие четыре места в стартовой пятерке «Лейкерс» получат Д’Анджело Расселл, Остин Ривз, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.
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