Торин Принс может получить место в стартовой пятерке «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Торин Принс Джарред Вандербилт Баскетбол

По словам журналиста The Athletic Джована Бухи, форвард Торин Принс является серьезным претендентом на место в стартовой пятерке «Лейкерс» в предстоящем сезоне.

«Лейкерс» пробуют разные пятерки во время тренировочных игр, экспериментируя с разными игроками на позиции легкого форварда. Согласно источникам в команде, Вандербилт был пятым игроком в стартовом составе в первый день, а Принс более активно участвовал в стартовом составе во второй день», – пишет Буха.

Ожидается, что другие четыре места в стартовой пятерке «Лейкерс» получат Д’Анджело Расселл, Остин Ривз, Леброн Джеймс и Энтони Дэвис.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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1 комментарий

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Stan WarHammer
Лучше бы с центром побольше играли, чтоб Дэвис, играя тф, дожил до ПО.
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