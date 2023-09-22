Форвард «Лейкерс» Джаред Вандербилт рассказал, как одноклубники по « » помогли Николе Йокичу осознать свою силу и включиться в борьбу за приз MVP.

Вандербилт выступал за «Наггетс» в 2018-2020 годах, после его ухода Йокич дважды подряд (2021, 2022) становился самым ценным игроком .

«Никола был особенным. В какой-то момент он осознал, насколько хорош и какое влияние может оказывать.

Ребята в раздевалке постоянно мотивировали его. «Иди и стань MVP». Помню, говорил: «Иди и возьми эту статуэтку, ты способен сделать это». Когда Йокич осознал, что действительно может это, то вопрос был решен», – рассказал Вандербилт.

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