«Иди и стань MVP». Джаред Вандербилт рассказал о поддержке, которая помогла Йокичу стать самым ценным игроком НБА

Теги Денвер НБА Уилл Бартон Никола Йокич Джарред Вандербилт Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Джаред Вандербилт рассказал, как одноклубники по «Денверу» помогли Николе Йокичу осознать свою силу и включиться в борьбу за приз MVP.

Вандербилт выступал за «Наггетс» в 2018-2020 годах, после его ухода Йокич дважды подряд (2021, 2022) становился самым ценным игроком НБА.

«Никола был особенным. В какой-то момент он осознал, насколько хорош и какое влияние может оказывать.

Ребята в раздевалке постоянно мотивировали его. «Иди и стань MVP». Помню, Уилл Бартон говорил: «Иди и возьми эту статуэтку, ты способен сделать это». Когда Йокич осознал, что действительно может это, то вопрос был решен», – рассказал Вандербилт. 

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