Эрик Споэльстра: «Рад, что Хирро остался в команде и чувствует себя прекрасно. Дальше он будет только лучше»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра верит, что атакующий защитник Тайлер Хирро станет лучше в предстоящем сезоне на фоне слухов об обмене Дэмиана Лилларда.
«Тайлер действует так, что набор очков выглядит очень простым делом. А забивать в этой лиге против лучших защитников – дело нелегкое.
Я рад, что он остался в команде и чувствует себя прекрасно. У него было потрясающее лето. Думаю, что дальше он будет только лучше», – сказал Споэльстра.
Хирро набрал 22 очка в предсезонной игре против «Шарлотт» (113:109).
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