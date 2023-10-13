Эрик Споэльстра: «Рад, что Хирро остался в команде и чувствует себя прекрасно. Дальше он будет только лучше»

Главный тренер « » верит, что атакующий защитник станет лучше в предстоящем сезоне на фоне слухов об обмене Дэмиана Лилларда.

«Тайлер действует так, что набор очков выглядит очень простым делом. А забивать в этой лиге против лучших защитников – дело нелегкое.

Я рад, что он остался в команде и чувствует себя прекрасно. У него было потрясающее лето. Думаю, что дальше он будет только лучше», – сказал Споэльстра.

Хирро набрал 22 очка в предсезонной игре против «Шарлотт» (113:109).

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