Эрик Споэльстра: «Рад, что Хирро остался в команде и чувствует себя прекрасно. Дальше он будет только лучше»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Тайлер Хирро Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра верит, что атакующий защитник Тайлер Хирро станет лучше в предстоящем сезоне на фоне слухов об обмене Дэмиана Лилларда.

«Тайлер действует так, что набор очков выглядит очень простым делом. А забивать в этой лиге против лучших защитников – дело нелегкое.

Я рад, что он остался в команде и чувствует себя прекрасно. У него было потрясающее лето. Думаю, что дальше он будет только лучше», – сказал Споэльстра.

Хирро набрал 22 очка в предсезонной игре против «Шарлотт» (113:109).

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