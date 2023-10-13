Девять игроков «Майами» пропустят предсезонный матч против «Сперс»
«Майами» объявил, что проведет предсезонный матч против «Сан-Антонио» вторым составом. Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 02:30 по московскому времени.
Джимми Батлер (стоматологическая процедура), Калеб Мартин (тендиноз левого колена), Никола Йович (ушиб правого колена), Хайме Хакес (растяжение паха) и Джош Ричардсон (дискомфорт в левой стопе) не поедут в Сан-Антонио на предсезонный матч. Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Кевин Лав и Кайл Лаури также пропустят встречу.
«Я постараюсь всем дать игровое время. Парни работали не покладая рук, и должны быть вознаграждены за проделанную работу. Они заслужили эти минуты», – сказал главный тренер Эрик Споэльстра.
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