Девять игроков «Майами» пропустят предсезонный матч против «Сперс»

« » объявил, что проведет предсезонный матч против «Сан-Антонио» вторым составом. Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 02:30 по московскому времени.

(стоматологическая процедура), (тендиноз левого колена), (ушиб правого колена), (растяжение паха) и Джош Ричардсон (дискомфорт в левой стопе) не поедут в Сан-Антонио на предсезонный матч. Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Кевин Лав и Кайл Лаури также пропустят встречу.

«Я постараюсь всем дать игровое время. Парни работали не покладая рук, и должны быть вознаграждены за проделанную работу. Они заслужили эти минуты», – сказал главный тренер Эрик Споэльстра.

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