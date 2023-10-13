Девять игроков «Майами» пропустят предсезонный матч против «Сперс»

Теги Кайл Лаури Майами НБА Эрик Споэльстра Кевин Лав Джимми Батлер Джош Ричардсон Бэм Адебайо Тайлер Хирро Калеб Мартин Никола Йович Хайме Хакес Баскетбол

«Майами» объявил, что проведет предсезонный матч против «Сан-Антонио» вторым составом. Команды встретятся в ночь на субботу, 14 октября, 02:30 по московскому времени.

Джимми Батлер (стоматологическая процедура), Калеб Мартин (тендиноз левого колена), Никола Йович (ушиб правого колена), Хайме Хакес (растяжение паха) и Джош Ричардсон (дискомфорт в левой стопе) не поедут в Сан-Антонио на предсезонный матч. Бэм Адебайо, Тайлер Хирро, Кевин Лав и Кайл Лаури также пропустят встречу.

«Я постараюсь всем дать игровое время. Парни работали не покладая рук, и должны быть вознаграждены за проделанную работу. Они заслужили эти минуты», – сказал главный тренер Эрик Споэльстра.

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3 комментария

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1ggy
Ответ Eins One
так а кто там вообще играть собрался? Сам Эрик с пэтом Райли или кто там остался?
Да там сейчас в лагере больше 20 человек бегают в качестве спарринг партнеров для основы и скамейки, найдут кому дать поиграть)
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Eins One
так а кто там вообще играть собрался? Сам Эрик с пэтом Райли или кто там остался?
0
0
0
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Eins One
Ответ 1ggy
Да там сейчас в лагере больше 20 человек бегают в качестве спарринг партнеров для основы и скамейки, найдут кому дать поиграть)
это конечно так но всё же хотя бы второй состав могли бы и выпустить поиграть первую половину, а не 3 с далёкими резервистами 😅
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