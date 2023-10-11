Эрик Споэльстра: «Считаю Адебайо лучшим по защите в НБА. Невероятно, что генменеджеры не отдали ему ни одного голоса»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Бэм Адебайо Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра раскритиковал генеральных менеджеров НБА, которые в рамках опроса NBA.com за лучшего специалиста лиги по игре в защите не отдали центровому флоридцев Бэму Адебайо ни одного голоса.

«Для меня это просто невероятно. Я считаю, что Бэм – лучший защитник в лиге, поэтому не могу понять, почему его не признают, не видят, насколько он эффективен на этой половине площадки.

Ему придется доказать это снова в новом сезоне, пока все, наконец, не заметят», – заявил Споэльстра.

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1 комментарий

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Дмитрий Куркаев
Удивительно, что даже генменеджер «Майами» не проголосовал за Бэма.
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