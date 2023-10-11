Эрик Споэльстра: «Считаю Адебайо лучшим по защите в НБА. Невероятно, что генменеджеры не отдали ему ни одного голоса»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра раскритиковал генеральных менеджеров НБА, которые в рамках опроса NBA.com за лучшего специалиста лиги по игре в защите не отдали центровому флоридцев Бэму Адебайо ни одного голоса.
«Для меня это просто невероятно. Я считаю, что Бэм – лучший защитник в лиге, поэтому не могу понять, почему его не признают, не видят, насколько он эффективен на этой половине площадки.
Ему придется доказать это снова в новом сезоне, пока все, наконец, не заметят», – заявил Споэльстра.
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
1 комментарий