Главный тренер « » раскритиковал генеральных менеджеров , которые в рамках опроса NBA.com за лучшего специалиста лиги по игре в защите не отдали центровому флоридцев ни одного голоса.

«Для меня это просто невероятно. Я считаю, что Бэм – лучший защитник в лиге, поэтому не могу понять, почему его не признают, не видят, насколько он эффективен на этой половине площадки.

Ему придется доказать это снова в новом сезоне, пока все, наконец, не заметят», – заявил Споэльстра.

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