Эрик Споэльстра о том, что поможет «Хит» в этом году: «Сознательность. Мы пришли к ней после перерыва на Матч всех звезд»

Главный тренер « » рассказал, что позволит команде провести удачный сезон-2023/24.

В среду Споэльстра заявил представителям СМИ, что именно «сознательность» поможет «Хит» вновь выйти в финал НБА после прошлогоднего выступления в плей-офф.

«Я часто использую это слово, но с первого дня мы собираемся быть гораздо более сознательными (англ. intentional). Это то, о чем мы говорили и что обсуждали. В прошлом сезоне после перерыва на Матч всех звезд мы стали гораздо более сознательными.

В начале нам это дорого обходилось, мы столкнулись со многими вещами: пропуски матчей, перемешанные составы. Конечно, это влияет на общий ритм игры. То, как мы завершили прошлый сезон против соперников самого высокого уровня, против лучших команд, с которыми только можно столкнуться, пошло нам на руку. Постараемся продолжить в том же духе», – сказал Споэльстра.

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