Эрик Споэльстра о Хайме Хакесе: «Не приводя очевидных сравнений. Скажем так, он много наблюдал за Кобе Брайантом и Джимми Батлером»

Теги Майами НБА Эрик Споэльстра Хайме Хакес Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился мнением о новичке команды Хайме Хакесе.

Хакес набрал 13 очков и сделал 7 подборов в предсезонном матче против «Шарлотт» (113:109).

«Думаю, что, не приводя очевидных сравнений. Скажем так, он много наблюдал за Кобе Брайантом и Джимми Батлером. Любой уникальный человек должен быть как он наблюдательным, а также обладать терпением, чтобы продолжать усердно работать.

Особенно это касается молодых игроков. Знаете, большинство молодых парней теряют контроль над собой и принимают решения слишком быстро. У него есть спокойствие в игре», – сказал Споэльстра.

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1 комментарий

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Answer1
Ну так-то 23 года скоро парняге. Думаю, очень быстро, упрется в потолок, но уже сейчас может стать важным ролевиком, неплохой бросок, смело идет в проходы, пытается отрабатывать в защите. Единственное заметил, что 1 в 1 в защите, он очень медленный на ногах. Также отдельного упоминания заслуживает Коул Суайдер, который затащил концовку с Шарлотт, однозначно нужно оставлять парня, правда свободных мест в ростере практически нет.
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