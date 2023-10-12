Эрик Споэльстра о Хайме Хакесе: «Не приводя очевидных сравнений. Скажем так, он много наблюдал за Кобе Брайантом и Джимми Батлером»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра поделился мнением о новичке команды Хайме Хакесе.
Хакес набрал 13 очков и сделал 7 подборов в предсезонном матче против «Шарлотт» (113:109).
«Думаю, что, не приводя очевидных сравнений. Скажем так, он много наблюдал за Кобе Брайантом и Джимми Батлером. Любой уникальный человек должен быть как он наблюдательным, а также обладать терпением, чтобы продолжать усердно работать.
Особенно это касается молодых игроков. Знаете, большинство молодых парней теряют контроль над собой и принимают решения слишком быстро. У него есть спокойствие в игре», – сказал Споэльстра.
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