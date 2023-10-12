Бывший совладелец «Сиксерс» Майкл Рубин: «При мне Харден получил бы новый контракт. Люди не знают настоящего Джеймса Хардена»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Патрик Беверли Баскетбол

Бывший совладелец «Филадельфии» Майкл Рубин в подкасте Патрика Беверли заявил, что не допустил бы, чтобы Джеймс Харден не получил свое продление контракта.

«Этого бы просто не случилось. Прежде всего, Джеймс для меня – семья. Я не собираюсь скрывать этого, я люблю Джеймса. Эта история разбивает мне сердце. Все было сделано неправильно.

Никто не хочет выиграть титул больше, чем Джеймс Харден. Я знаю этого парня как своего брата. Люди недолюбливают Джеймса, потому что ему якобы нравится повеселиться, а это полная чушь. Его трудовая этика на запредельном уровне.

Я отгораживаюсь от шумихи, связанной с ним, потому что многие люди не знают настоящего Джеймса Хардена и того, как сильно он хочет побеждать. Он находится в отличной форме и в этом году будет на высоте», – сказал Рубин.

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2 комментария

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Макгрэди номер 1
Он прав. Люди, которые смотрят за Джеймсом со времён Оклы, так и не поняли, какой же из Харденов настоящий. Тот, который в 18м каждой команде 30ку отгрузил, или тот, который много жрёт, много трётся об голых женщин, выкручивает менеджерам руки и ведёт себя как последняя свинья.
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2fat
Ага, ещё один кореш который по принципу «брат за брата: все деньги корешам» развалил бы филу основательно этим контрактом. Все мы досконально не знаем джеймса, но его карьера и требование обменов делают из него принцессу на горошине и известного чокера в важных для команд поворотных моментах. Ну да, в серии с ГС не свезло с травмой Пола, но это предел возможностей был, дальше булки, стрип клубы, выкручивание яиц ГМам уже трёх команд. Позорище.
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