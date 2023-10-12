Бывший совладелец «Сиксерс» Майкл Рубин: «При мне Харден получил бы новый контракт. Люди не знают настоящего Джеймса Хардена»

Бывший совладелец «Филадельфии» Майкл Рубин в подкасте заявил, что не допустил бы, чтобы Джеймс Харден не получил свое продление контракта.

«Этого бы просто не случилось. Прежде всего, Джеймс для меня – семья. Я не собираюсь скрывать этого, я люблю Джеймса. Эта история разбивает мне сердце. Все было сделано неправильно.

Никто не хочет выиграть титул больше, чем Джеймс Харден. Я знаю этого парня как своего брата. Люди недолюбливают Джеймса, потому что ему якобы нравится повеселиться, а это полная чушь. Его трудовая этика на запредельном уровне.

Я отгораживаюсь от шумихи, связанной с ним, потому что многие люди не знают настоящего и того, как сильно он хочет побеждать. Он находится в отличной форме и в этом году будет на высоте», – сказал Рубин.

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