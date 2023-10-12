Док Риверс о взаимоотношениях с Харденом: «Не хорошие и не плохие. В основном – нейтральные»

Бывший главный тренер «Филадельфии» рассказал, какими были его взаимоотношения с разыгрывающим .

«Не хорошие и не плохие. В основном – нейтральные.

В конце концов, это были честные отношения. Я был очень искренен. Действительно верю в свои способы достижения победы, и, очевидно, я никогда не хотел идти на компромисс в этом вопросе. Но могу сказать, что мы постоянно находились в процессе обсуждения, когда это было необходимо», – объяснил Риверс.

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