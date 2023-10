Тайриз Макси: «Я не пропускал ни единого урока в университете. Сделал 19+8+8 против Энтони Эдвардса и понял: «На уроки я больше не хожу»

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал историю о том моменте, когда он понял, что попадет в НБА.

«Вплоть до января я не пропустил ни одного урока в университете.

Мы играли против в Джорджии. Я набрал 19 очков, сделал 8 передач, 8 подборов, 4 перехвата и 2 блок-шота. На следующий день, это была среда, я сказал: «На уроки больше не хожу, я буду уже в в следующем году», – поделился Макси в подкасте Джей Джей Редика The Old Man And The Three.

Макси был выбран под 21-м пиком на драфте-2020.

