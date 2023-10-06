Дэрил Мори ожидает возможное «деструктивное» поведение Хардена. Обе стороны готовы к резким переменам «в любой момент»

« » готова к возможной перемене настроения разыгрывающего , сообщает журналистка The Philadelphia Inquirer Джина Мизель.

«Источники по обе стороны ситуации с Харденом признают, что они готовы к любым изменениям в любой день. Или любой час.

Все еще существует вероятность того, что Харден начнет вести себя деструктивно, как он делал это в 2021 году, когда покинул «Хьюстон», а в следующем году – «Бруклин».

Однако, по словам источника, вряд ли допустит, чтобы поведение Хардена вынудило его провести обмен, поскольку может оставить Хардена на скамейке запасных и позволить прогрессирующему набираться опыта в качестве основного разыгрывающего», – пишет журналистка.

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Перемен! «Хьюстон»