Дэрил Мори ожидает возможное «деструктивное» поведение Хардена. Обе стороны готовы к резким переменам «в любой момент»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» готова к возможной перемене настроения разыгрывающего Джеймса Хардена, сообщает журналистка The Philadelphia Inquirer Джина Мизель.

«Источники по обе стороны ситуации с Харденом признают, что они готовы к любым изменениям в любой день. Или любой час.

Все еще существует вероятность того, что Харден начнет вести себя деструктивно, как он делал это в 2021 году, когда покинул «Хьюстон», а в следующем году – «Бруклин».

Однако, по словам источника, Мори вряд ли допустит, чтобы поведение Хардена вынудило его провести обмен, поскольку Ник Нерс может оставить Хардена на скамейке запасных и позволить прогрессирующему Тайризу Макси набираться опыта в качестве основного разыгрывающего», – пишет журналистка.

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2 комментария

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малюта скуратов
"Источники по обе стороны ситуации с Харденом признают, что они готовы к любым изменениям в любой день. Или любой час." - у обеих сторон "палец над кнопкой", жутковато
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4eLOVE4iK
По логике мори, лучше усадить Хардена на скамью чем обменять хоть на чтото?
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