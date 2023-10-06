Дэрил Мори ожидает возможное «деструктивное» поведение Хардена. Обе стороны готовы к резким переменам «в любой момент»
«Филадельфия» готова к возможной перемене настроения разыгрывающего Джеймса Хардена, сообщает журналистка The Philadelphia Inquirer Джина Мизель.
«Источники по обе стороны ситуации с Харденом признают, что они готовы к любым изменениям в любой день. Или любой час.
Все еще существует вероятность того, что Харден начнет вести себя деструктивно, как он делал это в 2021 году, когда покинул «Хьюстон», а в следующем году – «Бруклин».
Однако, по словам источника, Мори вряд ли допустит, чтобы поведение Хардена вынудило его провести обмен, поскольку Ник Нерс может оставить Хардена на скамейке запасных и позволить прогрессирующему Тайризу Макси набираться опыта в качестве основного разыгрывающего», – пишет журналистка.
Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве
Сегодня стартует новая Евролига. Объясняем, кто есть кто
2 комментария