Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.

 «Даллас» (9-25) в гостях встретится с «Лас-Вегасом» (20-14), «Вашингтон» (15-18) примет «Лос-Анджелес» (16-17).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Индиана

17 августа. 20.00

Вашингтон – Лос-Анджелес

17 августа. 22.00

Лас-Вегас – Даллас

17 августа. 22.30

Сиэтл – Финикс

18 августа. 1.00

Голден Стэйт – Атланта

18 августа. 3.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
результаты
logoКоннектикут жен
logoВашингтон жен
logoЛос-Анджелес жен
Лас-Вегас жен
logoАтланта жен
Голден Стэйт жен
Даллас жен
logoСиэтл жен
Финикс жен
Индиана жен
