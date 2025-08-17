Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут пять матчей.
«Даллас» (9-25) в гостях встретится с «Лас-Вегасом» (20-14), «Вашингтон» (15-18) примет «Лос-Анджелес» (16-17).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Индиана
17 августа. 20.00
Вашингтон – Лос-Анджелес
17 августа. 22.00
Лас-Вегас – Даллас
17 августа. 22.30
Сиэтл – Финикс
18 августа. 1.00
Голден Стэйт – Атланта
18 августа. 3.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
