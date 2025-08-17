0

Брайант Кроуфорд перешел из «Автодора» в «Бурсаспор»

Брайант Кроуфорд продолжит карьеру в Турции.

Саратовский клуб объявил об уходе разыгрывающего защитника Брайанта Кроуфорда (28 лет, 191 см) в турецкий «Бурсаспор».

В прошедшем сезоне американец сыграл в 41 матче Единой Лиги ВТБ (из них 30 – в старте), набирая в среднем 12,9 очка, 4,2 передачи, 2,6 подбора и 1,2 перехвата за 27:11 на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Автодора»
