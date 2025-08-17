Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»

Кроуфорд отдал должное Ван Экселю и Абдул-Рауфу.

«Ник Ван Эксель и Махмуд Абдул-Рауф намного опередили свое время. Когда я начинал, если ты бросал трехочковый после ведения, то это считалось ужасным выбором. Так можно бросать только если на счетчике осталось 3 секунды.

Сейчас игроки, которых мы больше всего ценим и любим, – Дэйм, Стеф, Трэй Янг , Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Лучшими в мире. А эти парни делали то же самое тогда. Но это не приветствовалось, это осуждали», – объяснил Кроуфорд .

За 13 лет карьеры Ник Ван Эксель выбрасывал в среднем 4,9 трехочкового за матч с точностью 35,7%.

Махмуд Абдул-Рауф за 9 лет в НБА делал в среднем 2,3 попытки из-за дуги с процентом попаданий 35,4.

Для сравнения: Трэй Янг в среднем берет 7,5 дальних бросков за матч, реализуя 35,2%.