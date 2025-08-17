Чарльз Мэннинг покинул «Автодор» и продолжит карьеру в «Каршияке»

Чарльз Мэннинг перейдет из «Автодора» в «Каршияку».

Саратовский клуб объявил об уходе Чарльза Мэннинга (26 лет, 196 см) из команды по истечении контракта. Защитник продолжит карьеру в турецкой «Каршияке».

Американец пришел в «Автодор » в декабре прошлого года из итальянского «Наполи». В 24 матчах чемпионата Единой Лиги ВТБ он набирал 7,6 очка, 2,2 подбора, 2,2 передачи и 1,1 перехвата за 23:11 игрового времени.