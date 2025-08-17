0

«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино

Александр Летино пополнит состав «Локомотива-Кубань».

Краснодарский клуб договорился о заключении соглашения с 23-летним тяжелым форвардом. Летино начнет с командой предсезонную подготовку, по ходу которой клуб примет решение о возможной аренде игрока, сообщает «Перехват».

«Локо» подпишет Летино как легионера – у игрока нет российского гражданства, несмотря на то, что он почти всю жизнь живет в России. Мать – гражданка Швеции, отец – американец. В 2019 году он переехал учиться в США, но в 2023-м вернулся в Европу, после чего выступал за шведский «Умео» и за фарм-команду «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
