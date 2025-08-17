«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
«Миннесота» рассталась с Джесси Эдвардсом.
«Тимбервулвз» расторгли двусторонний контракт с центровым (25 лет, 211 см). Эдвардс заключил соглашение с австралийским клубом «Мельбурн» на предстоящий сезон.
В прошлом сезоне Эдвардс играл в G-лиге за «Айову», набирая в среднем 11,9 очка, 7,5 подбора и 1,8 блок-шота.
«Миннесота» планирует вернуть в состав разыгрывающего Тристена Ньютона на двустороннем контракте.
