Чемпионат Азии. Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото
Сегодня состоялись решающие матчи чемпионата Азии.
Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото. Иран был сильнее Новой Зеландии в матче за 3-е место.
Чемпионат Азии
Саудовская Аравия
Матч за 3-е место
Иран – Новая Зеландия – 79:73 (28:20, 19:13, 19:21, 13:19)
17 августа. 14.00
Финал
Австралия – Китай – 90:89 (17:25, 25:21, 26:25, 22:18)
АВСТРАЛИЯ: Кукс (30 + 9 подборов), Гэллоуэй (23).
КИТАЙ: Ху Минсюань (26), Цзиньцю Ху (20 + 10 подборов).
17 августа. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости