Чемпионат Азии. Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото

Сегодня состоялись решающие матчи чемпионата Азии.

Австралия обыграла в финале Китай и завоевала золото. Иран был сильнее Новой Зеландии в матче за 3-е место.

Чемпионат Азии

Саудовская Аравия

Матч за 3-е место

Иран – Новая Зеландия – 79:73 (28:20, 19:13, 19:21, 13:19)

17 августа . 14.00

Финал

Австралия – Китай – 90:89 (17:25, 25:21, 26:25, 22:18)

АВСТРАЛИЯ : Кукс (30 + 9 подборов), Гэллоуэй (23).

КИТАЙ : Ху Минсюань (26), Цзиньцю Ху (20 + 10 подборов).

17 августа . 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.