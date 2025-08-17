0

Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»

Гершон Ябуселе ответил на заявление, что сборная Франции догоняет сборную США.

«Думаю, это отличный вопрос, и мы поговорим об этом в другой раз, потому что сейчас мы сосредоточены на том, что будет этим летом. Мы не хотим сюрпризов. Помню, пару лет назад, когда мы собирались на чемпионат мира, мы думали об Олимпиаде, а потом, через год, вы сами видели, что произошло.

Поэтому, я думаю, нам нужно сосредоточиться на этом году, затем на чемпионате мира, а потом уже думать об Олимпиаде 2028 года. Нам нужно еще проверить себя в паре турниров, нам нужно победить, и тогда, когда придет время, мы сможем сравнить себя со сборной США», – сказал форвард сборной Франции.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
logoсборная Франции
logoНБА
logoГершон Ябуселе
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная Франции объявила окончательный состав на Евробаскет-2025
3сегодня, 10:01
Мусса Диабате отказался заменить Венсана Пуарье в сборной Франции
1сегодня, 08:44
Товарищеские матчи. Сербия одержала победу над Германией, Латвия выиграла у Словении и другие результаты
2вчера, 20:48
Венсан Пуарье пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы колена
вчера, 14:34
Главные новости
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе и Майкле Джордане: «Для кого-то это спорный вопрос, но не для меня»
1 минуту назад
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
118 минут назадLive
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Босния и Герцеговина была сильнее Бельгии
33 минуты назад
«Он обнял меня, словно нашел золото». Шакил О′Нил рассказал о первой встрече с тренером LSU Дейлом Брауном
34 минуты назад
Стивен Эй Смит: «Существуют интервью с Алленом Айверсоном, которые вы никогда не услышите»
342 минуты назад
Юдонис Хаслем: «Каждый раз, когда «Оклахома» будет выходить на площадку, для ее соперников это будет матч за чемпионство»
52 минуты назад
Себастьяна Телфэйра в тюрьме кормят гамбургерами, хот-догами и чизстейками
4сегодня, 16:07
Никола Йокич исполнил шикарный реверс-данк во время разминки
6сегодня, 15:44Видео
«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»
2сегодня, 15:15
Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»
3сегодня, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
1сегодня, 13:24
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
сегодня, 05:44Видео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05
Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
вчера, 18:56
Антон Юдин: «Хантер – опытный игрок, сочетающий в себе качества, необходимые «Локо» для усиления»
вчера, 16:48