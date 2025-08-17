Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»

Гершон Ябуселе ответил на заявление, что сборная Франции догоняет сборную США.

«Думаю, это отличный вопрос, и мы поговорим об этом в другой раз, потому что сейчас мы сосредоточены на том, что будет этим летом. Мы не хотим сюрпризов. Помню, пару лет назад, когда мы собирались на чемпионат мира, мы думали об Олимпиаде, а потом, через год, вы сами видели, что произошло.

Поэтому, я думаю, нам нужно сосредоточиться на этом году, затем на чемпионате мира, а потом уже думать об Олимпиаде 2028 года. Нам нужно еще проверить себя в паре турниров, нам нужно победить, и тогда, когда придет время, мы сможем сравнить себя со сборной США», – сказал форвард сборной Франции.