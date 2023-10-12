Тайриз Макси: «Тренер во мне уверен, а партнеры по команде позволяют быть самим собой»

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал о новой системе нападения, которую выстраивает главный тренер .

«Это хорошее чувство, когда тренер уверен в тебе, а товарищи по команде позволяют тебе быть самим собой. Это снимает с тебя давление. То есть, ты просто выходишь на площадку, играешь очень энергично и набираешь очки.

Вместе с этим приходит и большая ответственность: заходить в «краску», пытаться найти своих шутеров на дуге, которые отрабатывают в защите против лучших игроков соперника, бегая за каждым мячом. Так что я должен их задействовать, потому что они выкладываются на обеих сторонах, делая черновую работу», – сказал Макси после поражения от «Селтикс» (101:112).

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