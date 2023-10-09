Тайриз Макси набрал 19 очков в 1-й половине предсезонного матча с «Селтикс»

Теги предсезонные матчи Бостон Филадельфия НБА видео Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси результативно провел первую половину предсезонного матча с «Бостоном» (114:106).

Макси набрал 19 очков по итогам 24 минут со стартового спорного.

Всего на счету Тайриза 24 очка (9 из 17 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 29 минут.

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