Тайриз Макси набрал 19 очков в 1-й половине предсезонного матча с «Селтикс»
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси результативно провел первую половину предсезонного матча с «Бостоном» (114:106).
Макси набрал 19 очков по итогам 24 минут со стартового спорного.
Всего на счету Тайриза 24 очка (9 из 17 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 29 минут.
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