  • Дэйл Браун: «Шакил О’Нил во время финальной серии 2000 года посетил в больнице умирающего ребенка»
0

Дэйл Браун: «Шакил О’Нил во время финальной серии 2000 года посетил в больнице умирающего ребенка»

Дэйл Браун рассказал, как Шак во время финала посетил умирающего ребенка.

«Вот настоящий Шакил О’Нил. «Лейкерс» играли с «Индианой» в Индианаполисе. Если бы они проиграли в тот вечер в плей-офф, все было бы кончено. Если бы они выиграли, они стали бы чемпионами. Это был очень важный матч. В тот день мне позвонила женщина из Индианаполиса.

Она рассказала мне, что у ее девятилетнего сына раковая опухоль мозга. Его прооперировали, он был в коме, и казалось, что он не выживет. Она сказала: «Тренер, я знаю, что это самонадеянно с моей стороны, но может ли Шакил как-то позвонить моему сыну на мобильный, чтобы он хотя бы умер, услышав голос своего кумира?»

Я подумал, что это слишком большая просьба. Я не думал, что смогу договориться, но сказал, что попробую. Поэтому я позвонил Шакилу. Когда он соглашается на что-то, он всегда говорит: «Понял, тренер. Понял, тренер».

Два года спустя я обедал с Ти Джеем Мораном и Джоном Вуденом в ресторане «T.J. Ribs». В стороне стоял молодой человек, который подошел поговорить с нами. В это же время из-за угла вышла женщина и сказала: «Тренер Браун, вы, наверное, меня не помните. Я звонила вам из Индианаполиса».

Я сказал: «Я знаю, кто вы. Ваш сын умирал от рака, и вы хотели, чтобы я попросил Шакила позвонить на ваш мобильный. Он это сделал?» Она ответила: «Нет, он не звонил». Я подумал: «О, не звонил».

Но потом она сказала: «Нет, он пришел в больницу. Он просидел с ребенком полтора часа. Он пел ему. Он кормил его. Он рассказывал ему шутки. Мой сын проснулся и поговорил с ним». Вы не увидите этого в заголовках», – рассказал бывший главный тренер университета Луизиана Стэйт.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoИндиана
logoЛейкерс
