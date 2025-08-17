«Ты все нам испортил». Алперен Шенгюн рассказал, как Амен Томпсон травмировался, пытаясь сделать трипл-дабл
Шенгюн рассказал, как Амен Томпсон травмировался, пытаясь оформить трипл-дабл.
«Был один матч, когда Амену оставалось сделать передачу или что-то в этом роде, чтобы оформить трипл-дабл. Обычно Име Удока не оставляет тебя в игре при большой разнице в счете. Было бесчисленное количество раз, когда он не возвращал меня в игру, когда я был близок к трипл-даблу.
Но в том матче Удока позволил ему играть, а Амен подвернул лодыжку. После этого я в шутку сказал: «Амен, все нам испортил. Теперь Удока никогда не позволит мне продолжать играть ради трипл-дабла», – рассказал центровой «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Franchise Sengun в соцсети X
