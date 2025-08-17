Алперен Шенгюн: «Уорриорз» всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются»

Алперен Шенгюн рассказал о серии плей-офф против «Голден Стэйт».

«Уорриорз“, пожалуй, были той командой, которая могла создать нам больше всего проблем, и нам досталась именно эта команда.

Это очень опытная команда, и они много фолили. В плей-офф не свистят фолы. Но именно они всю серию жаловались на то, что фолы не фиксируются.

Что касается нас, то нам, по сути, не разрешают жаловаться. Это скорее внутреннее дело. Име Удока этого не допускает. Он сходит с ума, если мы жалуемся», – сказал центровой «Хьюстона ».