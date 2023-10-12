Ник Нерс хочет, чтобы Тайриз Макси совершал по 20 бросков с игры за матч

Главный тренер «Филадельфии» рассчитывает, что разыгрывающий будет совершать 20 попыток с игры за матч.

Об этом сообщает обозреватель «Сиксерс» Сэм ДиДжованни.

В прошлом сезоне Макси совершал 15,3 броска с игры в среднем за матч в регулярке-2022/23; Джоэл Эмбиид – 20,1 (первый раз в карьере), Джеймс Харден – 14,5.

«Это хорошее чувство, когда тренер уверен в тебе, а товарищи по команде позволяют тебе быть самим собой. Это снимает с тебя давление», – сказал Макси после поражения от «Селтикс» (101:112).

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