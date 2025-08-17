Видео
В Сиэтле открыли статую в честь Сью Берд

Сью Берд поприсутствовала на открытии статуи в свою честь.

Бронзовую скульптуру открыли в Сиэтле, где баскетболистка провела всю карьеру (2002–2022).

Берд является 4-кратной чемпионкой женской НБА, 13-кратной участницей Матча всех звезд, 4-кратной чемпионкой мира и 5-кратной олимпийской чемпионкой.

Берд выступала в России за УГМК, «Спарту энд К» и московское «Динамо».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница WNBA в соцсети X
