В Сиэтле открыли статую в честь Сью Берд
Сью Берд поприсутствовала на открытии статуи в свою честь.
Бронзовую скульптуру открыли в Сиэтле, где баскетболистка провела всю карьеру (2002–2022).
Берд является 4-кратной чемпионкой женской НБА, 13-кратной участницей Матча всех звезд, 4-кратной чемпионкой мира и 5-кратной олимпийской чемпионкой.
Берд выступала в России за УГМК, «Спарту энд К» и московское «Динамо».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница WNBA в соцсети X
