«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо

Защитник «Олимпиакоса» подколол партнера по команде.

Вчера в сети появилось видео , как звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо во время совещания команды на площадке со всей силы бьет Яннулиса Ларендзакиса по затылку.

Эван Фурнье , вместе с которым Ларендзакис выступает за «Олимпиакос », не удержался от шутки по этому поводу.

«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!», – написал Фурнье, упомянув аккаунт Ларендзакиса в соцсети.