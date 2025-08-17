«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
Защитник «Олимпиакоса» подколол партнера по команде.
Вчера в сети появилось видео, как звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо во время совещания команды на площадке со всей силы бьет Яннулиса Ларендзакиса по затылку.
Эван Фурнье, вместе с которым Ларендзакис выступает за «Олимпиакос», не удержался от шутки по этому поводу.
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!», – написал Фурнье, упомянув аккаунт Ларендзакиса в соцсети.
