Гилберт Аренас о разнице между Джорданом и Карри: «Все думают, что могут быть Стефом, все хотели быть Джорданом»

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему Майкл Джордан оказал большее влияние на НБА и баскетбол по сравнению со Стефеном Карри из «Голден Стэйт».

«Все думают, что могут быть Стефом, все хотели быть Джорданом.

Джордан выступал эталоном того, каким должен быть игрок НБА. Майкл сделал так, что мы захотели стать баскетболистами. Мы знали, что нас могут убить или просто побить за то, что мы носили его кроссовки, но мы все равно выходили в них и рисковали своими жизнями.

Современные продажи кроссовок – все это благодаря Майклу Джордану», – заявил Аренас.

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3 комментария

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Дядя Санжар
Многим кто не застал игры Майкла полностью не понять его Величия. Он доминировал как никто другой, его игра завораживала... Хотя Стэф импонирует мне больше всех других действующих игроков..))
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Ivan85
Ответ Дядя Санжар
Многим кто не застал игры Майкла полностью не понять его Величия. Он доминировал как никто другой, его игра завораживала... Хотя Стэф импонирует мне больше всех других действующих игроков..))
тоже самое наверняка могут сказать ещё более старые мамонты чем ты про Мэджика, Ирвинга, Рассела и т д
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