Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему оказал большее влияние на НБА и баскетбол по сравнению со из « ».

«Все думают, что могут быть Стефом, все хотели быть Джорданом.

Джордан выступал эталоном того, каким должен быть игрок НБА. Майкл сделал так, что мы захотели стать баскетболистами. Мы знали, что нас могут убить или просто побить за то, что мы носили его кроссовки, но мы все равно выходили в них и рисковали своими жизнями.

Современные продажи кроссовок – все это благодаря Майклу Джордану», – заявил Аренас.

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