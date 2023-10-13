Гилберт Аренас о разнице между Джорданом и Карри: «Все думают, что могут быть Стефом, все хотели быть Джорданом»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас объяснил, почему Майкл Джордан оказал большее влияние на НБА и баскетбол по сравнению со Стефеном Карри из «Голден Стэйт».
«Все думают, что могут быть Стефом, все хотели быть Джорданом.
Джордан выступал эталоном того, каким должен быть игрок НБА. Майкл сделал так, что мы захотели стать баскетболистами. Мы знали, что нас могут убить или просто побить за то, что мы носили его кроссовки, но мы все равно выходили в них и рисковали своими жизнями.
Современные продажи кроссовок – все это благодаря Майклу Джордану», – заявил Аренас.
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