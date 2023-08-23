«Мэджик Джонсон – лучший разыгрывающий всех времен». Майкл Джордан не согласился со Стефеном Карри
4-кратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт») в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории НБА.
Сегодня телеведущий ESPN Стивен Эй Смит зачитал в эфире сообщение, которое он получил от легенды «Чикаго» Майкла Джордана.
«Доброе утро, сэр. Хотя звание величайшего всегда вызывает споры, позволю себе не согласиться с мнением о величайшем разыгрывающем всех времен.
Мэджик Джонсон, несомненно, лучший разыгрывающий всех времен. Стеф Карри находится очень близко, но не опережает Мэджика.
Чтобы вести серьезные дебаты, необходимо сперва дать определение разыгрывающему. Стеф Карри, безусловно, лучший снайпер всех времен, но Мэджик Джонсон изобрел трипл-дабл. Честно говоря, это показатель разыгрывающего. Мэджик был лучшим», – говорится в сообщении Джордана.
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P.S. Ну а если это правда, то учитывая, как Джордан мастерски выбирает игроков на драфте, то это в каком-то смысле похвала Стефу.
Он универсальный игрок. Как Бензема, Анри, Кройфф