«Мэджик Джонсон – лучший разыгрывающий всех времен». Майкл Джордан не согласился со Стефеном Карри

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Стивен Эй Смит Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт») в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории НБА.

Сегодня телеведущий ESPN Стивен Эй Смит зачитал в эфире сообщение, которое он получил от легенды «Чикаго» Майкла Джордана.

«Доброе утро, сэр. Хотя звание величайшего всегда вызывает споры, позволю себе не согласиться с мнением о величайшем разыгрывающем всех времен.

Мэджик Джонсон, несомненно, лучший разыгрывающий всех времен. Стеф Карри находится очень близко, но не опережает Мэджика.

Чтобы вести серьезные дебаты, необходимо сперва дать определение разыгрывающему. Стеф Карри, безусловно, лучший снайпер всех времен, но Мэджик Джонсон изобрел трипл-дабл. Честно говоря, это показатель разыгрывающего. Мэджик был лучшим», – говорится в сообщении Джордана.

Пятерки на все времена от звезд НБА: кто-то игнорирует Джордана или Леброна, а кто-то впихивает сразу трех центровых

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Undrey
триплдабл показатель разыгрывающего?) ну вы понимаете о ком я)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maturmalai
Интересно, почему считается что трипл-дабл - это статистика, которую изобрел Мажик? Если Оскар Робертсон набирал трипл-даблы десятилетием раньше, и по их количеству за карьеру превосходит Мажика.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Охлади свой пыл ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Camp_Nou
Источник: Лонзо Болл не может встать со стула.

P.S. Ну а если это правда, то учитывая, как Джордан мастерски выбирает игроков на драфте, то это в каком-то смысле похвала Стефу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magzhan Estigarribia
Карри не совсем PG,
Он универсальный игрок. Как Бензема, Анри, Кройфф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
терминатор киборгов
Стэф набросил знатно конечно, хехе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Ефимов
Если уж рассуждать конкретно о позиции разыгрывающего, то Стоктон обходит и Мэджика и Стефа
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trof
Мэджик впереди планеты всей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
А потом окажется, что Смит выдумал это сообщение от Джордана точно так же, как ему «его источники заявили что Лонзо даже встать со стула не может» )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wero
вообще, оценивать пг чисто по циферкам неверно, тут важна организация процесса, далеко не всегда чисто ассист и очки это показатель топ пг, главное - чтение процесса, импульс, пасс ту ассист и тд. для меня всегда Нэш, Стоктон и Кидд были топами именно как 1е номера. Стив просто делал всю атаку своих клубов в прайме, например. А ещё хорошо бы не забывать про влияние на защиту, организацию команды в этом тоже забывают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
3pointmaster
Ответ Undrey
триплдабл показатель разыгрывающего?) ну вы понимаете о ком я)
Джейсон Кидд до сих пор пытается понять)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Ответ Undrey
триплдабл показатель разыгрывающего?) ну вы понимаете о ком я)
Так, Я с ним согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wero
Ответ Maturmalai
Интересно, почему считается что трипл-дабл - это статистика, которую изобрел Мажик? Если Оскар Робертсон набирал трипл-даблы десятилетием раньше, и по их количеству за карьеру превосходит Мажика.
тоже хотелось про Оскара написать когда в комменты шел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий