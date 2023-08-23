«Мэджик Джонсон – лучший разыгрывающий всех времен». Майкл Джордан не согласился со Стефеном Карри

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри (« ») в недавнем выпуске подкаста Гилберта Аренаса признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории НБА.

Сегодня телеведущий ESPN Стивен Эй Смит зачитал в эфире сообщение, которое он получил от легенды «Чикаго» .

«Доброе утро, сэр. Хотя звание величайшего всегда вызывает споры, позволю себе не согласиться с мнением о величайшем разыгрывающем всех времен.

, несомненно, лучший разыгрывающий всех времен. Стеф Карри находится очень близко, но не опережает Мэджика.

Чтобы вести серьезные дебаты, необходимо сперва дать определение разыгрывающему. , безусловно, лучший снайпер всех времен, но Мэджик Джонсон изобрел трипл-дабл. Честно говоря, это показатель разыгрывающего. Мэджик был лучшим», – говорится в сообщении Джордана.

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