Стефен Карри: «Я лучший разыгрывающий в истории баскетбола»

Теги Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Гилберт Аренас Стефен Карри Баскетбол

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт») в разговоре с Гилбертом Аренасом признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории.

«Ты лучший разыгрывающий в истории?» – спросил Аренас.

После небольшой паузы Карри ответил: «Да. Я или Мэджик, об этом разговор же?»

Затем Аренас отметил влияние, которое Карри оказал на баскетбол, заявив, что «мы можем смотреть на статистику Мэджика, но дети хотят быть, как Стеф Карри».

Карри в ответ высоко отозвался о достижениях Джонсона, сказал, что «никогда не думал, что его имя вообще будет упоминаться в этом вопросе». 2-кратный MVP отметил, что сравнения различных эпох, споры фанатов являются частью самого баскетбола, но «по-другому ответить не может, и он должен выбрать себя».

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4 комментария

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Anton!o :)
Чем больше идут подобные споры, тем больше прихожу ко мнению о несравнимости эпох. Условный Лэмбир сломал бы Стефа, но условный Лэмбир был бы неиграбелен в нынешней лиге. Это всё неравные сравнения...
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Tim Timson
ну всё Грин теперь и Полу двойку пробьет)
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ПП ПП
Ответ Аморалинни
Пулялка умеет только трехи бросать, а гонору как будто он Джордан, или даже Краб
Поищи в сети как этот пуляка усадил на 5 точку СП3. Как посмотришь тогда и поговорим.
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