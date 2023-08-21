Стефен Карри: «Я лучший разыгрывающий в истории баскетбола»
4-кратный чемпион НБА Стефен Карри («Голден Стэйт») в разговоре с Гилбертом Аренасом признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории.
«Ты лучший разыгрывающий в истории?» – спросил Аренас.
После небольшой паузы Карри ответил: «Да. Я или Мэджик, об этом разговор же?»
Затем Аренас отметил влияние, которое Карри оказал на баскетбол, заявив, что «мы можем смотреть на статистику Мэджика, но дети хотят быть, как Стеф Карри».
Карри в ответ высоко отозвался о достижениях Джонсона, сказал, что «никогда не думал, что его имя вообще будет упоминаться в этом вопросе». 2-кратный MVP отметил, что сравнения различных эпох, споры фанатов являются частью самого баскетбола, но «по-другому ответить не может, и он должен выбрать себя».
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