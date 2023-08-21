Стефен Карри: «Я лучший разыгрывающий в истории баскетбола»

4-кратный чемпион НБА Стефен Карри (« ») в разговоре с признался, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории.

«Ты лучший разыгрывающий в истории?» – спросил Аренас.

После небольшой паузы Карри ответил: «Да. Я или , об этом разговор же?»

Затем Аренас отметил влияние, которое Карри оказал на баскетбол, заявив, что «мы можем смотреть на статистику Мэджика, но дети хотят быть, как ».

Карри в ответ высоко отозвался о достижениях Джонсона, сказал, что «никогда не думал, что его имя вообще будет упоминаться в этом вопросе». 2-кратный MVP отметил, что сравнения различных эпох, споры фанатов являются частью самого баскетбола, но «по-другому ответить не может, и он должен выбрать себя».

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