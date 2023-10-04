Стефен Карри: «Если меня сравнивают с Мэджиком, то это уже хорошо»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отреагировал на сравнения с легендой НБА Мэджиком Джонсоном.

Летом Карри сказал, что считает себя лучшим разыгрывающим в истории. 6-кратный чемпион лиги Майкл Джордан вскоре возразил, что считает лучшим Джонсона.

«Баскетбол, различные эпохи, все это так интересно. Само собой, я уважаю и восхищаюсь Мэджиком, тем, чего он добился за карьеру. Кто еще может похвастать таким послужным списком... Если меня сравнивают с Мэджиком, то это уже хорошо, значит, я все правильно делаю», – сказал Карри.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

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