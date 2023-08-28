Пол Джордж о величайшем разыгрывающем: «Эти разговоры начинают надоедать: ну кто по итогу выйдет и рассудит, кто прав? Мэджик и Стеф оба лучшие в истории»

Форвард « » в эфире своего подкаста высказал мнение по поводу завирусившихся в баскетбольном сообществе дебатов, кто же является лучшим разыгрывающим в истории.

«Понимаете в чем вся штука: все они правы. Поэтому эти разговоры начинают надоедать: ну кто по итогу выйдет и рассудит: «Вы правы, а вы нет»?

– GOAT (англ. акроним от «величайший в истории») в том, что он сделал свою эпоху. Каким плеймейкером он был, учитывая его габариты, как он видел площадку.

изменил баскетбол до момента, когда разыгрывающие теперь становятся шутерами.

Мы должны признать заслуги Мэджика, потому что он GOAT, но Карри тоже GOAT. И люди точно так же будут ставить под сомнения заслуги Стефа и наследие, которое он оставил после себя», – сказал Джордж.

Соведущий отметил, что легенда НБА Майкл Джордан считает Джонсона лучшим разыгрывающим всех времен, и спросил, меняет ли это положение дел.

«И как ты предлагаешь быть? Ну все, вопрос закрыт? Ведь Майкл сказал так...» – овтетил Джордж.

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