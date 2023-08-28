Пол Джордж о величайшем разыгрывающем: «Эти разговоры начинают надоедать: ну кто по итогу выйдет и рассудит, кто прав? Мэджик и Стеф оба лучшие в истории»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Голден Стэйт Клипперс НБА Стефен Карри Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж в эфире своего подкаста высказал мнение по поводу завирусившихся в баскетбольном сообществе дебатов, кто же является лучшим разыгрывающим в истории.

«Понимаете в чем вся штука: все они правы. Поэтому эти разговоры начинают надоедать: ну кто по итогу выйдет и рассудит: «Вы правы, а вы нет»?

Мэджик Джонсон – GOAT (англ. акроним от «величайший в истории») в том, что он сделал свою эпоху. Каким плеймейкером он был, учитывая его габариты, как он видел площадку.

Стеф Карри изменил баскетбол до момента, когда разыгрывающие теперь становятся шутерами.

Мы должны признать заслуги Мэджика, потому что он GOAT, но Карри тоже GOAT. И люди точно так же будут ставить под сомнения заслуги Стефа и наследие, которое он оставил после себя», – сказал Джордж.

Соведущий отметил, что легенда НБА Майкл Джордан считает Джонсона лучшим разыгрывающим всех времен, и спросил, меняет ли это положение дел.

«И как ты предлагаешь быть? Ну все, вопрос закрыт? Ведь Майкл сказал так...» – овтетил Джордж.

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4 комментария

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Airman
Пока Майкл с нами, будет так как сказал Майкл…точка
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roentgen
Мэджик, Нэш, Стоктон, Кидд, Стеф, Пол. В таком порядке. Из тех, кого застал.
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Nadert@
Учитывая то каким владельцем был Майкл, его мнение не должно быть решающим.
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Abdulla
Разыгрывающие о Поле Джордже: «Эти подкасты начинают надоедать».
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