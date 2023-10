Никола Ташич: «В баскетболе 3х3 нет места для пассивности или медленных движений, нет места страху»

Восходящая звезда сербского баскетбола 3х3, игрок команды «Крупань 3х3» Никола Ташич рассказал, почему бросил классический баскетбол 5х5, а также поделился ожиданиями от турнира Суперкубок UCL 3×3, который пройдет в Перми.

В свои 23 года Ташич завоевал несколько титулов MVP национальных турниров, а по итогам прошлого сезона может считаться наиболее прогрессирующим игроком Сербии.

«Свою баскетбольную карьеру я начал еще в детстве. Мы с ребятами по соседству часто проводили время на площадке, бросали мяч, учились делать какие-то кроссоверы. А потом, видя мой интерес, родители отдали меня в спортивную школу. Тогда мне исполнилось 11. Получается, что в этом виде спорта я уже 12 лет.

Да, изначально я занимался баскетболом 5х5, до тех пор, пока не открыл для себя 3х3. В результате бросил классику. Почему? Мне понравилось, что в баскетболе 3х3 нет места для пассивности или медленных движений. Здесь у тебя есть всего лишь 12 секунд на атаку, и каждая секунда имеет значение. Здесь нет места страху – только смелость и страсть. Мгновенная реакция, быстрые передвижения и точные пасы – за это я и люблю баскетбол 3х3.

На турнирах Единой Континентальной Лиги мы уже не в первый раз: в прошлом году участвовали в Суперкубке в Калуге. Это был очень зрелищный турнир! Мне понравилась каждая деталь – отель, площадка, арена, другие команды, музыкальное сопровождение… Все было идеально. Кроме выступления нашей команды. К сожалению, тогда мы не смогли показать должный результат и заняли лишь 10-е место. Это был наш первый совместный турнир в таком составе, что сказалось на игре. Нам просто не хватило удачи и командного взаимодействия.

Самый сильный соперник с прошлогоднего Суперкубка? Определенно «Гагарин». Сейчас это команда «Bionord PRO». В их составе Александр Зуев – серебряный призер летних Олимпийских игр. Я знаю практически все российские команды, каждая из них показывает высокий уровень, бьется за призовые места. У некоторых коллективов есть все качества, чтобы быть на вершине мирового рейтинга.

В целом мне очень нравится Россия. Сейчас мы едем в Пермь – не терпится увидеть этот город! Не скрою, я был очень рад, когда узнал, что «Крупань» опять позвали на Суперкубок ЕКЛ 3х3. Это важно, ведь мы будем представлять нашу страну на международной арене. Уверен, это будет незабываемый перформанс!

Задача команды на Суперкубке в Перми? Знаете, в песне группы Radical Redemption есть строчка «It’s not over until I win». В переводе на русский: «Это не конец, пока я не выиграю». Настрой такой же. Я хочу выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Суперкубок ЕКЛ 3х3 не станет исключением! Так что главная задача – чемпионство команды «Крупань», – признался Ташич.

Перемен! «Оклахома»

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило