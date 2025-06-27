«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом

Тамар Бэйтс присоединится к «Денверу».

22-летний защитник (196 см) не был выбран на драфте-2025 НБА .

Бэйтс провел 4 года в NCAA в Индиане и Миссури. На его счету 13,3 очка, 2,6 подбора, 1 передача и 1,3 перехвата в среднем в предыдущем сезоне.

Защитник подпишет двустороннее соглашение.