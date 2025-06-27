«Денвер» подпишет двусторонний контракт с защитником Тамаром Бэйтсом
Тамар Бэйтс присоединится к «Денверу».
22-летний защитник (196 см) не был выбран на драфте-2025 НБА.
Бэйтс провел 4 года в NCAA в Индиане и Миссури. На его счету 13,3 очка, 2,6 подбора, 1 передача и 1,3 перехвата в среднем в предыдущем сезоне.
Защитник подпишет двустороннее соглашение.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2816 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
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